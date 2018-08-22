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Вырастившему 68 лебедят гусю-бисексуалу поставят памятник

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В Новой Зеландии поставят памятник гусю Томасу, который много лет прожил с лебедем, а затем помог ему вырастить потомство. Об этом сообщило местное издание Stuff.

Экскурсовод-орнитолог Мик Периер (Mik Peryer) выступил с инициативой возвести памятник птице. «Это потрясающая история, а статуя может стать визитной карточкой города», — отметил он. Местные жители поддержали задумку: художница Эйлин Томас (Eileen Thomas) нарисовала эскиз памятника и оценила его воплощение в бронзе в 80 тысяч новозеландских долларов (около 3,6 миллиона рублей).

Глава Капити Кост Кэй Гурунэтен (K Gurunathan) заявил, что направил запрос в культурное ведомство округа. Если оно согласует проект, то памятник возведут на государственные деньги, если нет — средства придется собирать с помощью краудфандинга. «В любом случае, Капити гордится этой историей, и я считаю, что мы должны ее увековечить. Я не сомневаюсь, что у Томаса есть потенциал собрать эту сумму», — сказал чиновник.

Гусь Томас, из лагуны Уайману в городе Уэйкана, округ Капити Кост, умер в 40 лет в феврале. Местные жители много лет следили за его необычными отношениями: 24 года он прожил с лебедем Генри, затем тот ушел от него к самке Генриетте. Но Томас не бросил возлюбленного и помогал паре растить потомство. За шесть лет их жизни втроем они воспитали 68 лебедят. Когда Генри умер, а его самка ушла к другому, гусь нашел себе подругу и даже завел потомство. Но птенцов и его самку отбил другой гусак Джордж.

Последние годы жизни Томас провел в приюте для птиц. Его похоронили у берега лагуны с почестями: на мероприятии играли волынщики, жители читали посвященные ему стихи, а глава округа произнес прощальную речь.

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