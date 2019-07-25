Названа сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта»

Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле «Оборонэнергосбыта», превышает 2,9 миллиарда рублей. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин.
По его словам, уровень хищений в этом деле сопоставим с хищениями в «Оборонсервисе» (3 миллиарда рублей). «В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!», — заявил он.
«Оборонэнергосбыт» — монопольный поставщик электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах.