Четырехметровый питон забрался в мастерскую и задушил собаку

В малайзийском населенном пункте Букит-Берунтунг поймали четырехметрового питона, который убил щенка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Рабочие услышали собачьи крики во время ночной смены и позвали хозяина мастерской. Он поспешил на помощь и обнаружил змею, которая обвила собаку и душила ее. «Я пытался схватить питона, но он вел себя агрессивно», — утверждает мужчина.

Он позвонил в службу спасения и рассказал о своей проблеме. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники сил гражданской обороны. К тому времени щенок уже погиб, а хозяин мастерской загнал питона в щель под контейнером.

Спасатели 90 минут ловили пресмыкающееся, а затем вывезли его в отдаленный лес и отпустили. Его длина составляла четыре метра, а вес — 20 килограммов.

В Малайзии обитают сетчатые питоны, которые считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать семь метров.

24 июля сообщалось, что в таиландском городе Чонбури поймали пятиметрового питона, который прятался в китайском храме. Огромное пресмыкающееся выдала лаявшая на него собака.

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