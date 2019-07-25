Китай решил поставлять в Россию подержанные автомобили

В китайской экспериментальной зоне свободной торговли Наньшань в провинции Гуандун начали экспорт подержанных автомобилей в ряд стран, включая Россию. Об этом пишет China Daily.

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Первые три кроссовера и шесть седанов готовят к отправке в Камбоджу, за них планируется выручить 160 тысяч долларов. Автомобили прошли проверку качества в Южно-Китайском университете инженерии в Гуанчжоу.

Всего же из китайской провинции в этом году собираются вывезти партию из трех тысяч машин на 2,5 миллиона долларов.

5 марта сообщалось, что AliExpress начинает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером торговой площадки стал автопроизводитель Chery, в дальнейшем планируется увеличить число автомобильных брендов.

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