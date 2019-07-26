Apple заплатила миллиард долларов за бизнес Intel

Американская компания Apple купила подразделение корпорации Intel, которое занимается производством беспроводных систем для подключения смартфонов к интернету. Сумма сделки составила миллиард долларов. Об этом сообщили в пресс-службах обеих компаний.

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Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2019 года. Если это произойдет, на счету Apple будет в общей сложности примерно 17 тысяч патентов на «уже существующие и будущие беспроводные технологии».

Помимо этого в команду Apple в рамках сделки перейдут около 2,2 тысячи сотрудников Intel. Компания также получит оборудование и арендные площади, которые значатся за корпорацией.

О подготовке сделки по покупке Apple модемного бизнеса Intel 23 июля сообщала газета The Wall Street Journal. Издание отмечало, что производитель iPhone стремится к лидерству при внедрении технологии 5G, поэтому соглашение является для него стратегическим. При этом сумму в миллиард долларов в контексте таких гигантов как Apple и Intel издание сравнило с «погрешностью при округлении».

По мнению газеты, покупка открывает Apple доступ к многолетним инженерным разработкам Intel и экономит годы, которые ушли бы на создание аналогов. При этом Intel может избавиться от убыточного подразделения. По данным источника издания, корпорация каждый год теряет на разработках для смартфонов порядка миллиарда долларов. Продажа подразделения позволяет ей сконцентрироваться разработках 5G-технологий для других устройств.

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