Пассажирку с хронической диареей заставили доплатить за место у туалета

Авиакомпания Ryanair заставила пассажирку, которая страдает от язвенного колита, вызывающего повторяющуюся диарею и сильную усталость, доплатить за место в проходе у туалета. Об этом сообщает Mirror.

Алисия Диллон из британского Литтл-Саттона, Чешир, связалась с авиакомпанией заранее, чтобы для нее освободили это место, учитывая ее состояние. Однако ей предложили доплатить за него девять фунтов стерлингов, хотя место было свободным. Консультант в колл-центре сообщил ей, что ее заболевание не считается инвалидностью.

«Я сказала им, что могу предоставить медицинское доказательство, даже если мне придется раскрывать личную информацию, что необязательно, но мне все равно отказали», — возмутилась Диллон.

По ее словам, ранее авиакомпании easyJet и British Airways всегда бесплатно предоставляли ей это место.

Ранее в июле семья обвинила перевозчика Jetstar в расизме за то, что сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет.

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