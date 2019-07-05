Авиакомпанию обвинили в расизме за отказ обслуживать семью с двумя детьми

Семья обвинила перевозчика Jetstar в расизме за то, что сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет. Об этом сообщает News.com.au.

Вале Сетаре путешествовал из Сиднея в Голд-Кост с женой Доньей Хушман, двумя детьми и их бабушкой и дедушкой. Перед посадкой между членами экипажа и семьей завязался спор, и сотрудники Jetstar забрали посадочные талоны у туристов. Как только все остальные пассажиры поднялись на борт, стало понятно, что семью Сетаре уже не пустят в самолет.

На место инцидента прибыла австралийская федеральная полиция. Они помогли путешественникам найти билеты на другой рейс, который выполняла авиакомпания Virgin Airlines. Позже Jetstar возместила семье Сетаре стоимость неиспользованного авиабилета и разницу в цене, которую пассажирам пришлось отдать за билет другого перевозчика.

Однако Вале Сетаре посчитал это несправедливым и обвинил авиакомпанию в расизме, потребовав официальных извинений и выплат в размере 10 тысяч долларов за моральный ущерб.

Представители авиакомпании не согласились с позицией мужчины. Как рассказали в Jetstar, они не пустили пассажиров на борт, так как те не соблюдали инструкции экипажа и агрессивно вели себя по отношению к сотрудникам авиалиний. В связи с этим Jetstar отказалась выплачивать Вале Сетаре требуемую сумму.

В июне британского туриста высадили с рейса Turkish Airlines из-за смертельной аллергии на орехи. 25-летний Джош Сильвер должен был вернуться домой после недельного отдыха в Анталье. После посадки на борт стюардессы потребовали, чтобы он покинул самолет.

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