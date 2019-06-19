Бортпроводники выгнали пассажиров из самолета из-за смертельного заболевания

Британского туриста высадили с рейса Turkish Airlines из-за смертельной аллергии на орехи. Об этом пишет The Sun.

25-летний Джош Сильвер из Уолтемского аббатства (Эссекс) должен был вернуться домой после недельного отдыха в Анталье с подругой Флавией Иванаж.

Во время регистрации на рейс Сильвер сообщил представителям авиакомпании о своей аллергии на орехи и о том, что она проявляется только при употреблении этих продуктов.

Сначала ему разрешили лететь, однако незадолго до взлета бортпроводник сообщил, что ему придется немедленно покинуть самолет. Когда пассажир отказался выйти, экипаж вызвал вооруженных офицеров турецкой полиции. Они отняли паспорта у путешественников и вывели их из самолета.

«Меня дискриминировали из-за проблем со здоровьем, а ведь я не пил и не делал ничего противозаконного», — пожаловался турист.

В результате пассажирам пришлось заплатить 550 фунтов стерлингов (44 тысячи рублей) за новый билет. Они улетели рейсом авиакомпании Pegasus Airlines.

Представитель Turkish Airlines заявил, что каждый пассажир должен заранее информировать сотрудников о наличии любой аллергии. «По нашим данным, этот пассажир не предоставил информации об аллергии заранее. Он сказал об этом только перед посадкой на борт, когда было уже слишком поздно», — пояснил он.

Это не первый раз, когда пассажиров не пускают на рейс из-за аллергии. Например, в марте подростков выгнали с рейса Korean Airlines по тем же причинам. При пересадке в Южной Корее сотрудники авиакомпании узнали об аллергии на орехи у одного из юных путешественников и сняли с рейса всю семью. Стюардессы посмеялись над подростками и отказались пойти на компромисс.

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