Стюардессы посмеялись над больными детьми и заставили их покинуть самолет

Двоих братьев выгнали с рейса авиакомпании Korean Airlines из-за смертельной аллергии на орехи. Об этом пишет The Sun.

Подростки в возрасте 15 и 16 лет должны были лететь с семьей из Атланты в Манилу с пересадкой в Сеуле. Однако при пересадке в Южной Корее у них возникли разногласия с персоналом.

Как отметил отец братьев Ракеш Патель, старший сын рассказал сотрудникам авиакомпании о своей аллергии на арахис и лесные орехи и объяснил, что она может проявиться, когда люди вокруг него едят эти продукты.

Мальчик попросил не подавать орехи на борту самолета, однако члены экипажа отказались исполнять его просьбу и заставили семью покинуть лайнер.

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Родители пытались предложить стюардессам различные варианты разрешения ситуации, однако те не захотели пойти на компромисс и, по словам отца, просто посмеялись над подростками.

В результате семье пришлось вернуться в аэропорт Атланты и потратить лишних 39 часов на перелет. Они пожаловались на авиакомпанию и потребовал возместить средства.

Ранее в марте мать с грудным ребенком выгнали c рейса American Airlines из-за сыпи на лице. Американка Джордан Флэйк должна была лететь с годовалым сыном Джексоном из Эль-Пасо в Даллас, чтобы встретиться с мужем Крисом Флейком. Однако когда бортпроводник увидел лицо женщины и ее сына, он попросил их покинуть самолет.

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