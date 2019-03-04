Мать с грудным ребенком выгнали из самолета из-за внешнего вида

Мать с грудным ребенком выгнали c рейса American Airlines из-за сыпи на лице. Об этом сообщает Daily Mail.

Американка Джордан Флэйк должна была лететь с годовалым сыном Джексоном из Эль-Пасо в Даллас, чтобы встретиться с мужем Крисом Флэйком. После посадки в самолет бортпроводник подошел к Флэйк и попросил рассказать про сыпь на ее лице и на лице сына.

Затем он потребовал показать разрешение от врача на перелет. Тогда девушка пояснила, что они с Джексоном страдают от редкого генетическое заболевания ихтиоз, которое характеризуется сухостью и шелушением кожи.

После этого бортпроводник ушел, чтобы прочитать описание заболевания в интернете, а вернувшись, попросил Флэйк с сыном покинуть самолет. По словам женщины, когда она выходила из лайнера, другая стюардесса отпустила в ее адрес грубую реплику.

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«Еще никогда в жизни меня так не унижали. Я отправила им письмо и жду ответа. Начните уже слушать людей! Я не должна была оправдываться за себя», — возмутилась женщина.

Ситуацию также прокомментировал отец Флэйк. «Моя дочь — милая девушка, жена военного и чудесная мать. Она родилась с этим заболеванием и не заслуживает такого отношения», — заявил Терри Ли Смит.

Представители American Airlines извинились перед Флэйк и ее сыном и пообещали провести расследование случившегося.

В мае 2018 года бортпроводницы авиакомпании Air Canada не пустили темнокожую женщину на борт самолета из-за сыпи на ее лице. За несколько дней до перелета врач диагностировал у Жанны Леман опоясывающий лишай и подтвердил, что это не заразно. Тем не менее, стюардессы не захотели пропустить пассажирку в самолет, посчитав болезнь опасной для здоровья других пассажиров.

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