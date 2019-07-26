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Сломавшего ногу российского туриста эвакуировали вертолетом

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Сломавшего в Абхазии ногу российского туриста эвакуировали вертолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Ростова-на-Дону был доставлен в Агудзерский военный госпиталь бортом медицинского управления МЧС Абхазии. Вертолет Ми-2 эвакуировал мужчину с перевала Химса, расположенного в Сухумском районе, около 6 утра в пятницу, 26 июля.

Пострадавшему была оказана первая помощь. При каких обстоятельствах была получена травма, не сообщается.

Ранее в июле в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Гагрском районе Абхазии погибли два человека — российская туристка и местный житель.

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