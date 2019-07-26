Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Житель города Мыски Кемеровской области решил пошутить над своей сожительницей и выронил ее с балкона, из-за чего она погибла. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина и его сожительница во время застолья вышли на балкон покурить, мужчина поднял женщину на руки, а затем как бы в шутку начал переваливать через балконные перила. Он не смог ее удержать. Женщина упала с четвертого этажа. Очевидцы вызвали скорую, медики констатировали смерть женщины.

На сожителя погибшей завели дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности)».

Ранее в Новосибирске водитель троллейбуса решил подшутить над двумя коллегами и случайно снес бетонный козырек здания, который их придавил. В результате одна женщина погибла, вторая попала в больницу с тяжелыми травмами. На водителя завели дело о причинении смерти по неосторожности.

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