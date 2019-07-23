Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку

В Новосибирске водитель троллейбуса решил подшутить над двумя коллегами и случайно снес бетонный козырек здания, который их придавил. Об этом НГС сообщил один из сотрудников троллейбусного депо.

Работник предприятия рассказал, что кассир и диспетчер депо вышли покурить на крыльцо. В этот момент троллейбус заезжал в парк, и водитель решил пошутить: «типа, сделать "наезд" на них». По словам собеседника издания, водитель начал резко выворачивать и задел столб, на котором держался козырек — бетонная плита. Конструкция упала на женщин, кассир погибла, диспетчера с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков подтвердил НГС происшествие. По его словам, авария произошла в 23:52 по местному времени. Троллейбус ехал по территории депо и правым внешним углом кузова зацепил плиту козырька здания. Савченков рассказал, что одна женщина получила тяжелую травму позвоночника, вторая умерла на месте. Водитель был трезв.

В мэрии Новосибирска начали проверку, передает РИА Новости. Там добавили, что окажут помощь семьям погибшей и пострадавшей женщин. Управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей»).

Ранее два жителя города Ревда Свердловской области обвинили охранников продуктового магазина в избиении из-за шутки — пьяные мужчины сунули орехи в капюшон, но когда это обнаружилось, то, «конечно, заплатили». Охранники при этом отняли у мужчин купленные продукты, завели в подсобное помещение, повалили на пол, брызнули из перцового баллончика и начали избивать руками и ногами. По словам одного из пострадавших, охранники также повторяли, чтобы они не возвращались в магазин.

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