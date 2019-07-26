Россиянин нашел в гараже капсулу с посланием людям из 2000 года

Житель Тобольска Юрий Никонов обнаружил в своем гараже капсулу с посланием людям, которые «будут жить в 2000 году», сообщает «Север-Пресс».

Письмо в 1985 году написали школьники из ямальского поселка Белоярск, где мать Никонова работала библиотекарем. «Как я догадываюсь, было проведено мероприятие в стиле вечера дружбы народов, а до закладки капсулы руки так и не дошли. В 1992 году мама переехала в Тобольск и, видимо, увезла с собой капсулу», — сказал мужчина.

Он добавил, что в 1999 году его мать умерла, и многие вещи отправились храниться в угол гаража. Недавно Никонов делал там уборку, во время которой и нашел артефакт.

Сам документ был посвящен интернациональной дружбе народов. «Передаем вам приятное обогащающее чувство: жить как мы — добрыми соседями, хорошо учиться, больше читать, громче смеяться и не плакать никогда!», — говорится в записке от имени трех учеников четвертого класса и одного десятиклассника. Письмо подписано директором Белоярской средней школы.

Юрий Никонов заявил, что хочет передать капсулу ее авторам, чтобы те нашли ей правильное применение.

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