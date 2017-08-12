В Бурятии вскрыли капсулу из 1967 года с наказом жить по ленинским заветам

В поселке Каменск в республике Бурятия вскрыли капсулу с посланием потомкам, заложенную в день празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом сообщает информационное агентство «Байкал Медиа Консалтинг» («БМК»).

По данным агентства, рапорт-наказ был заложен работниками Тимлюйского цементного завода 7 ноября 1967 года в специальную стелу, на крышке капсулы было отчеканено «Вскрыть в 2017 году». Именно этих людей пригласили на мероприятие, которое прошло в пятницу, 11 августа. В нем также приняли участие представители местных властей.

В ходе церемонии послание из 1967 года было зачитано: «Пройдут года, на смену ветеранам Революции придете вы — поколение 2017 года. Мы завещаем Вам жить по ленинским заветам, вместе со старшим поколением претворяйте их в жизнь. Несите в своих сердцах твердую ленинскую веру в светлое коммунистическое будущее народов нашей планеты».

Затем работники Тимлюйского цементного завода оставили в «капсуле времени» новое послание, которое предстоит вскрыть через четверть века — в 2042 году.

После этого состоялось торжественное награждение ветеранов, чей рабочий стаж составляет от 40 лет до 51 года.

В 1967 году по всей стране массово закладывались подобные капсулы, вскрывать которые предполагалось 7 ноября 2017 года.