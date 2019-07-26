В сумке на руке Елизаветы II разглядели оскорбление

Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в оскорблении нового премьер-министра Бориса Джонсона из-за того, что она не стала снимать с локтя сумку во время рукопожатия. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава государства надела на встречу с Джонсоном сине-фиолетовое платье, черные туфли, а также несколько ювелирных украшений: брошь, золотой браслет и жемчужное ожерелье. Однако основное внимание пользователей привлекла черная сумка британского бренда Launer, с которой королева не расставалась во время встречи.

Это вызвало удивление у пользователей сети. «Ха-ха, только посмотрите, как королева оскорбила его, надев сумку, как будто она хочет уйти», — написал один из пользователей. Поведение королевы удивило и других комментаторов. «Мне нравится, что у королевы всегда с собой ее сумка. “Поторапливайся, Борис, у меня еще много неотложных встреч”», «Королева собралась за покупками? Зачем еще ходить по собственному дому с сумкой?» — говорилось в комментариях.

Ранее королевский историк Хьюго Викерс рассказал журналу People о том, что королева использует сумочку для того, чтобы подавать сигналы своей прислуге. Так она ставит ее на стол, когда собирается уйти, и перекладывает ее из руки в руку, когда хочет закончить разговор.

Ранее в июле наряд как у девушки нового премьера Великобритании Бориса Джонсона Керри Симондс раскупили за считанные часы после ее появления на церемонии назначения.

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