Наряд подруги нового премьера Британии вызвал ажиотаж в сети

Наряд как у девушки нового премьера Великобритании Бориса Джонсона, олимпийской чемпионки по гребле Керри Симондс, раскупили за считанные часы после ее появления на церемонии назначения. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о красно-розовом платье с цветочным принтом лондонского бренда Ghost. На официальном сайте компании оно продается по цене 120 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). Свой образ во время мероприятия 31-летняя Симондс дополнила туфлями телесного цвета и розовой помадой.

После ее выхода количество товара в большинстве размеров тут же исчезло с сайта, а через несколько часов позиция была полностью распродана.

Материалы по теме Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании Он выведет страну из Евросоюза и не повернет ее лицом к России

Пользователи соцсетей похвалили внешний вид Симондс. Среди них оказался и телеведущий Пирс Морган, который славится прямолинейными высказываниями в адрес знаменитостей. «Будучи британским экспертом в вопросах моды, заявляю, мне очень понравилось платье Керри Симондс», — написал он в своем Twitter.

24 июля Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Политик встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, где она попросила его стать премьером и поручила сформировать кабинет министров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!