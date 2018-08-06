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Платья «как у Меган Маркл» смели за несколько часов

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Платье от канадского бренда Club Monaco, которое герцогиня Сассекская Меган Маркл надела на свадьбу друга своего мужа принца Гарри раскупили в интернет-магазине марки за несколько часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Маркл надела на свадьбу Чарли ван Штраубензее (Charlie van Straubenzee) платье в стиле colorblocking с V-образным вырезом, без рукавов и с плиссированной юбкой до середины голени. Герцогиня дополнила наряд черными остроносыми туфлями на шпильке и шляпкой-таблеткой. Венчание проходило в церкви Святой девы Марии во Френшеме (графство Суррей) в день рождения герцогини, 4 августа.

Модель платья, в котором она появилась на торжестве, называется Shoanah. Его стоимость в интернет-магазине Club Monaco превышает 500 долларов.

Ранее в августе зоозащитная организация PETA поздравила герцогиню Сассекскую Меган Маркл с днем рождения. К 37-летию Маркл защитники животных прислали ей сумку бордового цвета от бренда Alexandra K, которая специализируется на изготовлении аксессуаров из искусственных материалов (так называемой экокожи). Стоимость подаренного герцогине аксессуара составляет 292 фунта стерлингов (380 долларов).

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