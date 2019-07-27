Раскрыты подробности гибели звезды «Брестской крепости»

Вдовец 24-летней актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов рассказал подробности ее гибели. Об этом пишет белорусский портал TUT.BY.

По словам Маркелова, после свадьбы 1 июля они отправились на Аляску, чтобы добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший прообразом главного героя книги Джона Кракауэра «В диких условиях».

ЧП произошло 25 июля на обратном пути. Девушку унесло сильным течением при проходе через реку Текланика. «На 2/5 пути она начала кричать: "Помоги мне!"… Вода была почти по грудь… Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: "Держись!" Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной. Она была на воде. Я начал за карабин рывками тащить ее в сторону берега. Так получалось тащить ее пару метров. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой…» — рассказал Маркелов.

Он сообщил о случившемся местной полиции и в белорусское посольство в Вашингтоне. На данный момент мужчина собирает документы, чтобы уехать из США.

Вероника Никонова родилась в Минске, там же окончила театральную школу. В 2010 году, когда ей было 13 лет, она сыграла в фильме Александра Котта «Брестская крепость». Позже она переехала в США.

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