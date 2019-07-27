Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»

Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на помощника режиссера фильма Тамару Борбот.

По словам Борбот, Никонова утонула во время свадебного путешествия на Аляске, переходя реку Текланика. Мать девушки Ольга начала сбор денег на билет в США, чтобы увидеть тело дочери перед кремацией.

«Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она тем не менее находила возможности за очень небольшие деньги путешествовать по миру, открывать для себя новое», — рассказывают друзья Никоновой.

Фильм «Брестская крепость» вышел в 2010 году. Картина посвящена обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 года. Режиссером ленты выступил Александр Котт.