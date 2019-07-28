Российская судья арестовала умирающего чиновника и поплатилась

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В Краснодарском крае квалификационная коллегия судей лишила полномочий судью Кореновского районного суда Наталью Калиту на основании принятия ей постановления о взятии под стражу умирающего экс-главу Кореновского района Владимира Рудника. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, Калита рассматривала дело Рудника, обвиняемого в превышении должностных полномочий, когда тот уже покинул пост главы района. На момент начала судебного производства бывший чиновник уже имел четвертую стадию рака и являлся инвалидом I группы. Тем не менее он принимал участие в судебных заседаниях до тех пор, пока не попал в реанимацию.

5 февраля текущего года Калита постановила заменить умирающему чиновнику меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Когда к нему пришли полицейские, исполнявшие это решение, родственники Рудника вызвали скорую, и вместо СИЗО он отправился в больницу.

Апелляционная коллегия краевого суда признала вынесенное Калитой решение незаконным. Еще одним основанием к прекращению полномочий судьи стало «не процессуальное общение» Калиты с адвокатом подсудимого Ольгой Шуравиной, записи которого та предоставила на комиссии.

Отмечается, что Калита признала Рудника виновным в злоупотреблении полномочиями посмертно, хотя, по словам адвоката, их у него «заведомо не было».

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