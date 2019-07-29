Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского

Начальник управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря прокомментировал на своей странице в Facebook требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его.

Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования. По его словам, он был лишь свидетелем, который пытался помирить стороны, однако он даст необходимые пояснения следователям. «Считаю делом чести разобраться в ситуации», — заключил генерал.

27 июля Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить Глуховерю. Президент добавил, что шокирован поступком генерала, который пытался помочь своему подчиненному избежать административного наказания за превышение скорости.

Инцидент, который вызвал возмущение Зеленского, произошел в сентябре прошлого года. Сотрудники дорожной полиции остановили за превышение скорости машину, за рулем которой находился водитель Глуховери. Мужчина не согласился с требованиями полицейских и позвонил своему шефу. Спустя некоторое время на место прибыли вооруженные бойцы спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских. Один из задержанных снял происходящее на видео. Ролик опубликован 27 июля на YouTube.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении Глуховери по статье о превышении полномочий. Генералу грозит до восьми лет тюрьмы. Также в ГБР сообщили, что рота спецподразделения КОРД, которая участвовала в задержании, будет расформирована.

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