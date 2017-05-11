Аваков рассказал о своем красном плаще с символикой СССР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался в том, что у него есть одежда с символикой СССР, в частности красный плащ сборной Советского Союза по велотреку. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает «Укринформ».

Так глава МВД прокомментировал опубликованный в сети снимок нового начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, на котором последний запечатлен в свитере с надписью «СССР». «Он родился в СССР, так же как и я, и да, он надел на себя в 2005 году свитер сборной СССР по хоккею. У меня есть плащ красного цвета до пят сборной СССР по велотреку, которую я в свое время спонсировал», — сказал Аваков.

Министр напомнил, что в 2014-м Глуховеря уже исполнял обязанности руководителя областного УВД. «При нем город Днепр (переименованный Радой Днепропетровск — прим. «Ленты.ру») перестал быть сепаратистским городом», — подчеркнул министр.

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О смене руководства областной и городской полиции в Днепропетровске глава МВД объявил днем ранее. Причиной кадровой перестановки Аваков назвал беспорядки 9 мая, в которых пострадали участники силовой операции Киева в Донбассе.

Также 10 мая международная правозащитная организация Amnesty International осудила задержание на Украине демонстрантов, использовавших советскую символику во время празднования 9 Мая.

5 мая журналист «Радио Свобода» Левко Стек обратил внимание пользователей социальной сети на фотографию младшего сына президента Украины Петра Порошенко в кофте с надписью «Russia». Снимок был опубликован изданием «Табло ID», на нем Порошенко-младший запечатлен вместе с другими учащимися британского международного колледжа Concord.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».