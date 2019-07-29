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F-35 модифицируют

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F-35 Lightning II

Внутренний оружейный отсек Station 425 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II будет модифицирован, сообщил Aviation Week источник, близкий к программе JSF (Joint Strike Fighter).

Целью усовершенствования оружейного отсека называется возможность размещения внутри него противорадиолокационной ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), которая от текущей AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) отличается увеличенным диаметром и большей дальностью, и будущая модернизация, допускающая размещение в Station 425 шести ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) вместо четырех.

Стоимость контракта на модернизацию Station 425, заключенный 18 июля Lockheed Martin и Пентагоном, составляет 34,7 миллиона долларов. Соответствующие работы должны быть завершены к июлю 2022 года.

В мае сообщалось, что F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER, предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны (ПРО).

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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