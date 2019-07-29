Названы востребованные рабочие профессии России

В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием. На нее пожаловались специалисты по поиску персонала, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

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Как отмечают исследователи, в 43 процентах случаев не хватает рабочих со средним или средне-специальным образованием, к которым относятся токари, слесари-техники на заводе и другие. От них наниматель ждет в первую очередь добросовестной работы и дисциплины (56 процентов), специализированных знаний (55 процентов), а также готовности к переобучению и повышению квалификации (37 процентов).

Однако кандидаты в основном показывают профессиональные навыки (31 процент), а только после этого добросовестность (28 процентов) и готовность учиться (20 процентов).

Между тем нехватка рабочих с высшим техническим образованием составляет 41 процент. От них работодатели в первую очередь ждут специализированных знаний (73 процента), владения IT-системами и навыками программирования (49 процентов), а также добросовестности и дисциплинированности (43 процента).

Но они чаще показывают специализированные знания (43 процента). Владение навыками программирования встречается только у 31 процента. Умение пользоваться неспециализированными компьютерными программами есть у 30 процентов.

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