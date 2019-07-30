Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день

Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво. Об этом сообщает RTL Today.

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97-летняя Робертина (Robertine) почти каждый день заглядывает в местный бар, пропуская только среды, когда у заведения выходной. Как правило, она выпивает от 12 до 20 стаканов пива. Ее рекорд — 22 стакана.

Женщина стала завсегдатаем бара 18 лет назад и уверена, что ежедневная доза пива заменяет ей лекарства. За последние четыре года она болела только четыре раза.

В 2017 году сообщалось, что американка Флоренс Беарс (Florence Bears), отметившая столетний юбилей, объясняла свое долголетие употреблением вина и отказом от вареной колбасы.

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