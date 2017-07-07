Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни

Американка Флоренс Беарс (Florence Bears), отметившая столетний юбилей, объясняет свое долголетие употреблением вина и отказом от вареной колбасы. Об этом сообщает WCSH-TV.

Жительнице американского города Бангор, штат Мэн, исполнилось 100 лет в четверг, 6 июля. Когда журналист, пришедший на празднование, поинтересовался секретом ее долголетия, Беарс посоветовала не есть вареную колбасу. «Люблю вино, — добавила она. — Не забирайте его у меня».

В то же время итальянка Эмма Морано, скончавшаяся в апреле в возрасте 117 лет, считала секретом долголетия употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.

Байолет Мосс Браун с Ямайки, после смерти Морано признанная старейшим человеком в мире, утверждала, что не ест свинину и курятину, а также не пьет ром.