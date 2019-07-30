Бывший СССР
 
Последние новости
Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17
Украину уличили во лжи о выдаче паспортов жителям Донбасса
Блогерша анонсировала «Шлюхострим» во имя борьбы с оскорблением женщин
ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз
Шереметьево исправилось
Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру
Джихадистки начали мстить за развал халифата
Медведь напал на вышедшую на пробежку девушку
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Новости партнеров

На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Гончарук

К концу 2019 года украинский парламент отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

По его словам, Киев ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной модели открытия в стране рынка земли. По разным оценкам, отмена моратория приведет к росту экономики страны от 0,5 до 3 процентов. «Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель», — сказал Гончарук.

Также он отметил, что снять запрет на продажу земли необходимо именно в текущем году. «В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — добавил замглавы офиса президента.

Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы. С тех пор Верховная Рада неоднократно продлевала это ограничение.

По данным на 2014 год, сельскохозяйственные угодья занимают 71 процент территории Украины. Из 41,5 миллиона гектаров сельхозземель более 36 миллионов гектаров обрабатываются населением и сельхозпредприятиями (включая те, что находятся в государственной собственности).

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Украине снять запрет на продажу земли. По мнению главы миссии МВФ в стране Рона ван Родена, мораторий «мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов».
Спустя два года с требованием снять ограничения выступил Европейский суд по правам человека. Согласно требованиям ЕСПЧ, отмена моратория должна была состояться в мае, однако Верховная Рада не поддержала это решение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ukraine Turns to Blueprint That Transformed Ex-Communist Europe
Украинский депутат пообещал сжечь Верховную Раду
Верховная рада Украины продлила мораторий на продажу сельхозземель
МВФ посоветовал Украине отменить запрет на продажу земли
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0225 мая

Большая пересменка

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
17:55Сегодня

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

17:38Сегодня

В офисе Зеленского пояснили ситуацию с новыми досрочными выборами

18:03Сегодня

Мэра казахского города уволили за видео из Лондона

Бывший СССР00:0329 июля

«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »

Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
17:46Сегодня

Полиция вызвала на допрос атаковавшего Порошенко радикала

16:06Сегодня

Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

13:32Сегодня

Соратники Зеленского на учебе для будущих депутатов показали любовь к безделью

Бывший СССР00:02 5 июня
Лагерь турок-месхетинцев

«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»

30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
16:31Сегодня

Украинский суд арестовал российский танкер

13:51Сегодня

Глава МВД Украины отказался «кончать по беспределу» «лжеца» Порошенко

16:10Сегодня

В офисе Зеленского обвинили Кличко в потере контроля над Киевом

Россия
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильной засухи
В Сочи появились огромные летающие тараканы
Названо число арестованных после митинга 27 июля в Москве
Минобороны через суд добилось права не платить семьям погибших в Сирии военных
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
Колумбиец-трансвестит попался на ограблении россиянки в Италии
США позвали союзников на борьбу с Ираном
Названа истинная причина выхода США из ракетного договора с Россией
Стрелок с фестиваля в США обошел оружейный запрет
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
«Там плавают отрезанные пальцы»
 
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
В офисе Зеленского пояснили ситуацию с новыми досрочными выборами
Полиция вызвала на допрос атаковавшего Порошенко радикала
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
Украинский суд арестовал российский танкер
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
США захотели сильнее ударить по экономике России
Производитель роботов получил при поддержке Корпорации МСП 200 миллионов рублей
Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает
Tesla заплатит Китаю мзду
Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Главарям из банды самого опасного преступника России дали пожизненное
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Замурованное в стену церковной лавки тело связали с ритуальным убийством
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
ФСБ раскрыла планы военного парашютиста устроить теракт с коктейлями Молотова
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Россию защитят 50-летними летающими лодками
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Найдена причина возникновения катастрофического рака
Российские спутники начали «работать с ограничениями»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве
Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру
Поцелуй теннисисток вызвал споры в сети
Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА
Призер Олимпиады потрогал ягодицы танцовщицы и поплатился
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Все материалы
Культура
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Названы самые высокооплачиваемые диджеи мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Обнародовано итоговое расследование убийства российских журналистов в ЦАР
Чеченский подросток почти час слезно извинялся в телеэфире за критику Кадырова
Владельцы Android клюнули на порно и стали жертвами хакеров
Отец помешал дочери записать сексуальный танец на видео и прославил ее в сети
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Ирина Шейк снялась обнаженной в окружении сумок
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Ким Кардашьян показала обгоревшую грудь и возмутила фанатов
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Шереметьево исправилось
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Названы города с самыми боязливыми путешественниками
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Сообразительный кот помешал хозяйке попасть на работу
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Змея погибла после укуса пьяного человека
Все материалы
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
ГАЗель превратится в беспилотник
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Ломбарды начнут сдавать в аренду жилье
Украине предрекли скачок цен на жилье
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы