На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли

К концу 2019 года украинский парламент отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

По его словам, Киев ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной модели открытия в стране рынка земли. По разным оценкам, отмена моратория приведет к росту экономики страны от 0,5 до 3 процентов. «Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель», — сказал Гончарук.

Также он отметил, что снять запрет на продажу земли необходимо именно в текущем году. «В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — добавил замглавы офиса президента.

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Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы. С тех пор Верховная Рада неоднократно продлевала это ограничение.

По данным на 2014 год, сельскохозяйственные угодья занимают 71 процент территории Украины. Из 41,5 миллиона гектаров сельхозземель более 36 миллионов гектаров обрабатываются населением и сельхозпредприятиями (включая те, что находятся в государственной собственности).

В 2016 году Международный валютный фонд рекомендовал Украине снять запрет на продажу земли. По мнению главы миссии МВФ в стране Рона ван Родена, мораторий «мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов».

Спустя два года с требованием снять ограничения выступил Европейский суд по правам человека. Согласно требованиям ЕСПЧ, отмена моратория должна была состояться в мае, однако Верховная Рада не поддержала это решение.

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