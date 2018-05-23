Украинский депутат пообещал сжечь Верховную Раду

Лидер Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Киев снять мораторий на продажу земли, пообещал сжечь украинский парламент. Видео выступления Ляшко опубликовано на YouTube-канале политика.

«Украине фактически объявлена битва, чтобы лишить нас земли, чтобы украинские крестьяне перестали быть хозяевами на своей родной земле. Транснациональные корпорации под любым предлогом через кредиты Международного валютного фонда, с помощью разных решений хотят одного: получить землю», — сказал политик, выступая в Раде.

«Нынешняя власть идет на поводу МВФ, который хочет, чтобы украинцы платили 11 тысяч гривен за тысячу кубов газа. Власть, как те наркоманы, которые сидят на дозе. Ранее считалось развитием цивилизации переходить на газ, а украинцы отказываются от газа и переходят на дрова, как в XIX веке. Весь мир движется вперед, а нам навязывают такую политику, с которой мы возвращаемся назад в прошлое. И украинцы будут вынуждены отключать газ, покупать дрова или вырубать их в посадках, чтобы обогреть свой дом и согреть свою семью!» — указал Ляшко.

Также парламентарий обратился к коллегам с призывом объединить усилия, чтобы не дать «раздербанить землю». «Я сожгу к чертовой матери эту трибуну вместе с этим парламентом, но мы не дадим продать землю и забрать у украинцев будущее», — пообещал депутат.

ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли 22 мая. «Запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения приводит к нарушению прав граждан, он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека», — говорится в решении суда. Вердикт был вынесен после рассмотрения иска двоих граждан Украины — Софии Зеленчук и Виктора Цицуры.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому мораторий на продажу земли был продлен до 1 января 2019 года.

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