Минобороны через суд добилось права не платить семьям погибших в Сирии военных

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных Татьяне Елиной, чей муж, старший лейтенант Сергей Елин погиб в Сирии во время военной операции 23 мая 2018 года, сообщает «Тайга.инфо».

«Написали, что нет денег на подобные выплаты. Если они должны это выплачивать, почему нет денег? Как оказалось, в постановлении не прописано, что эта выплата может быть передана родственникам или каким-то другим третьим лицам. Нет в живых, значит, нет поощрения, вот и все», — сказала Елина.

По ее словам, «все ребята» были награждены орденами Мужества. Ее мужа удостоили редким орденом Кутузова, который вручают «за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и моря». Вместе с ним полагается выплата пяти окладов — у семьи вышла сумма в 158,6 тысячи рублей. Выжившие военные свои деньги получили, а родственники погибших — нет.

Забайкальское управление финансового обеспечения и «Единый расчетный центр» Минобороны также пытаются отменить выплаты еще двум семьям погибших подчиненных Сергея Елина — сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина. Заседаний по этим апелляциям пройдут 6 и 13 августа.

В разговоре с «Сибирь.Реалии» женщина сообщила, что после выигранного ей суда в апреле представители министерства говорили, что не будут оспаривать решение и «обязательно его исполнят», но в итоге расчетный центр Минобороны подал апелляционную жалобу.

В апреле Читинский гарнизонный военный суд обязал Минобороны выплатить семьям компенсации за награды погибших Елина и Михайлова, поскольку они совершили подвиг.

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