Семьи погибших в Сирии военных через суд добились выплаты компенсаций

Семьи погибших в 2018 году в Сирии военных из Читинской области доказали через суд свое право на выплаты. Об этом сообщает «Комменрсантъ».

Вдовы военнослужащих Татьяна Елина и Эльвира Михайлова обратились в Читинский гарнизонный военный суд. В результате проверки выяснилось, что в управлении финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю семьям отказали в компенсации за награды. Бухгалтеры сослались на то, что на выплаты имеют право действующие военнослужащие, а Елин и Михайлов такой статус потеряли. Суд с этим не согласился и решил, что погибшие имели право на выплаты, так как совершили подвиг.

В результате военных финансистов обязали выплатить семьям не только компенсации за ордена, но и возместить все судебные издержки.

Речь идет о выплатах за награды, которые присвоили военным посмертно. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, получил орден Кутузова. Это редкая награда, которую вручают «за проявленное упорство при отражении ударов противника с воздуха, суши и моря». Для него выплата составила 158 тысяч рублей. Подчиненных Елина сержанта Игоря Михайлова и рядового Дмитрия Вершинина наградили орденами Мужества.

В марте стало известно о том, что Пермский районный суд отказал российскому военному Алексею Волоскову, пострадавшему в Сирии. Согласно судебным документам, он травмировал ногу, проходя службу в 2015 году, и мог заразиться, когда ему делали обезболивающие уколы. У военного обнаружили тяжелое инфекционное заболевание, и его семье пришлось потратить на лечение 70 тысяч рублей.

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