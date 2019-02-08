Российский морпех избежал тюрьмы после убийства в Сирии подчиненного

Младший сержант контрактной службы морской пехоты Руслан Ильясов за убийство подчиненного — матроса-контрактника Алмаза Абуталиевана — на российской военной базе Хмеймим в Сирии был осужден на 22 месяца ограничения по службе. Об этом в пятницу, 8 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

В течение этого срока с военнослужащего будет удерживаться 20 процентов из его денежного довольствия. Кроме того, осужденный морпех во время ограничения по военной службе не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в его выслугу лет.

Ильясов также должен выплатить родителям погибшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного в связи со смертью единственного сына.

Морпех год провел под стражей и был освобожден после приговора под подписку о невыезде.

По данным издания, утром 18 марта 2017 года на российской военной базе Хмеймим в Сирии Ильясов сделал замечание подчиненному Абуталиеву «по поводу наведения порядка на закрепленной территории». В ответ матрос обматерил своего командира, ударил несколько раз кулаком в лицо, а когда сержант упал, дважды пнул его ногой по голове. Разъяренный Ильясов бросился в столовую, схватил там кухонный нож, вернулся к обидчику и пять раз ударил его в грудь и плечо.

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Пострадавшего доставили в медчасть, но он скончался.

Инцидент произошел в присутствии десятка морпехов, которые не сочли нужным вмешаться в драку и разнять сослуживцев.

Ильясов сразу же сдался командованию. Против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство в состоянии аффекта, вызванного насилием и тяжким оскорблением со стороны потерпевшего; превышение полномочий, приведшее к тяжким последствиям. Морпех признал вину полностью. Он заявил, что из-за полученных ударов по голове плохо помнил и соображал, что он делает.

Эксперты установили, что сержант Ильясов получил закрытую травму головы с сотрясением мозга, кровоизлияние в мягкие ткани левой теменной области и другие повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью. Специалисты также подтвердили, что он был в состоянии «аффективного взрыва в связи с острым периодом черепно-мозговой травмы, полученной в результате применения к нему насилия».

В ходе процесса суд снял с Ильясова обвинение в превышении полномочий как излишне вмененное.

Также при назначении наказания суд учел явку с повинной, наличие у него несовершеннолетних детей и наград — медалей Минобороны «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии».

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