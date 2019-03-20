Пострадавшему в Сирии российскому военному отказались платить компенсацию

Пермский районный суд отказал российскому военному Алексею Волоскову, находившемуся в командировке в Сирии, в выплате компенсации за опасное заболевание. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным судебных документов, Волосков в качестве контрактника был отправлен в Сирию в 2015 году. Через несколько месяцев у него обнаружили тяжелое инфекционное заболевание, в результате чего его семья потратила на лечение 70 тысяч рублей. Как объяснил бывший контрактник, в Сирии он травмировал ногу и мог заразиться, когда ему делали обезболивающие уколы.

Мать россиянина Елена Волоскова обратилась в суд в сентябре 2018 года. Она потребовала взыскать с Минобороны 500 тысяч рублей за причиненный моральный вред и 41 тысячу рублей на оплату представителя в суде.

Материалы по теме «Жизнь человека ничего не стоит» Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии

Однако, по мнению министерства, Волосковы не доказали, что заболевание было получено при выполнении служебных обязанностей. Кроме того, «моральные и физические страдания» матери не были документально подтверждены.

В феврале сообщалось, что военкомат отказал в законных выплатах семье погибшего в Сирии летчика Андрея Пыленка. Его вдове пришлось судиться за право на положенную ей и ее детям по закону как семье ветерана 32-процентную надбавку к пенсии по потере кормильца.

По данным на сентябрь 2018-го за три года военной операции в Сирии погибли 112 россиян. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!