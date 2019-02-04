Военкомат решил сэкономить на семье погибшего в Сирии летчика

Российский военкомат отказал в законных выплатах семье летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии, пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 4 февраля.

Его вдове Вере Пыленок пришлось судиться за право на положенную ей и ее детям по закону как семье ветерана 32-процентную надбавку к пенсии по потере кормильца.

«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права»,— рассказал изданию помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, представлявший интересы Пыленок в Ленинском районном суде города Владимира.

Женщина переехала с двумя детьми в родной Владимир из Приморья после гибели мужа. 6 марта прошлого года 35-летний капитан 3-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Андрей Пыленок разбился вместе с 38 сослуживцами при заходе на посадку самолета Ан-26 на базу Хмеймим.

При этом статус ветерана боевых действий у летчика уже был с 2009 года за спецоперации в Чечне и Таджикистане.

В 2003 году в Чечне погиб отец Веры Пыленок, который также был военнослужащим. Тогда надбавки к пенсии также приходилось добиваться в суде.

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