Путин вручил Звезду Героя вдове погибшего в Сирии пилота Су-25

Президент Владимир Путин вручил вдове погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова Ольге Золотую звезду Героя России на торжественной церемонии в Кремле. Вместе с Ольгой Филиповой получать награду вышли отец и мать пилота, сообщает «Интерфакс».

По данным Минобороны, на счету майора Филипова в Сирии были десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные населенные пункты.

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Штурмовик Филипова Су-25 был сбит при возвращении на российскую авиабазу 3 февраля в сирийской провинции Идлиб. Летчик смог катапультироваться, но приземлился на территории, подконтрольной боевикам. До последних минут жизни он вел с ними бой из штатного оружия, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

6 февраля Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. Церемония погребения состоялась в Воронеже 8 февраля. На похороны Филипова пришли около 30 тысяч человек.

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