Впервые в истории афалина усыновила дельфиненка другого вида

Во Французской Полинезии дельфин-афалина усыновил детеныша широкомордого дельфина. Это первый известный случай такого рода, сообщает издание The Independent.

Специалисты еще в 2014 году заметили, что афалина ухаживает как за своим детенышем, так и за широкомордым дельфиненком-сиротой. Они решили продолжить наблюдения и проследить дальнейшее развитие отношений этого трио.

По словам Памелы Карзон (Pamela Carzon), ведущего автора исследования и научного руководителя Groupe d'Etude des Mammiferes Marins de Polynesie, ученые были рады видеть такое редкое явление и удивлены, поскольку обычно дельфины заботятся только о своем потомстве.

Наблюдения за животными показали, что широкомордый дельфин стал соперничать со своим «сводным братом» за внимание матери и его повадки становились все более похожими на повадки афалин. В исследовании отмечалось, что неопытность самки способствовала усыновлению детеныша другого вида, который по неизвестным причинам лишился матери в возрасте полутора лет.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!