Молниеносная реакция девочки спасла повисшего в лифте брата от гибели

В турецкой провинции Стамбул сестра спасла младшего брата от удушения в кабине лифта. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mirror.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как в лифт заходит сначала девочка, а затем ее младший брат, за которым тянется веревка. Когда лифт начинает подниматься, веревка тянет ребенка вверх и душит его.

Девочка успела нажать на кнопку экстренного открытия дверей и поддержала ноги брата. Быстрая реакция сестры спасла мальчику жизнь. Сейчас он находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее в июне сообщалось, что в США девочка вытащила из воды двухлетнюю сестру, которая чуть не утонула в бассейне. Ребенка доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!