Неуклюжий муж взорвал духовку, расплавил холодильник и уничтожил диван

Жительница шотландского города Эдинбург утверждает, что у нее самый неуклюжий муж в Великобритании. Она рассказала о его многочисленных неудачах изданию Daily Mail.

«Крейг — это ходячая катастрофа, — утверждает 55-летняя Дебби Стивенс. — Все, к чему он прикасается, обращается в пыль. Я в жизни не встречала более неуклюжих людей». Несмотря на это, их брак продолжается уже 24 года.

Через год после свадьбы муж взорвал духовку, по невнимательности подсоединив провода к разъему не того цвета. Чтобы поскорее разморозить холодильник, он положил в него электрообогреватель и расплавил пластик. Снимая упаковочную пленку с нового дивана, Крейг вспорол ножом его обивку. Другую кровать он испортил, нечаянно опрокинув на нее банку с краской. Установка регулятора освещенности закончилась тем, что сгорели все осветительные приборы в доме, а уборка — разбитым экраном телевизора.

По словам Дебби, однажды Крейг ухитрился разбить припаркованный автомобиль, сидя на пассажирском месте. Это произошло, когда она отлучилась в туалет «Макдоналдса». «Потом выхожу на улицу и вижу, что машина врезалась в стену ресторана и проделала в ней огромную дыру, — рассказывает женщина. — Я была в ужасе. К счастью, никто не пострадал». Как выяснилось, муж потянулся к радиоприемнику, чтобы поменять станцию, и случайно задел ручной тормоз. В результате автомобиль покатился под уклон.

В 2018 году сообщалось, что самый неудачливый австралиец пострадал от пожара в шестой раз. Его дом сгорел три раза, два раза пожар начинался на рабочем месте, один раз огонь уничтожил машину скорой помощи, которую он водил.

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