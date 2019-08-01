Индийский «кофейный король» найден мертвым

В реке возле города Мангалуру обнаружено тело Ви Джи Сиддхартхи — основателя индийской сети кофеен Cafe Coffee Day, которая является главным конкурентом Starbucks в стране.. Об этом сообщает NDTV.

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Мужчина пропал в понедельник, 29 июля. По словам водителя Сиддхартхи, они вместе подъехали к мосту над рекой Нетравати. Там Сиддхартха попросил остановить машину, заявив, что хочет пройтись. Водителю он сказал ждать на другом берегу, однако так и не появился. Мобильный телефон предпринимателя оказался выключен.

С момент пропажи его поиски не прекращались. Тело вымыло на берег рано утром в среду, 31 июля, его обнаружили рыбаки. Предполагается, что Сиддхартха, у которого были проблемы в бизнесе, спрыгнул в реку с моста.

По данным телеканала, незадолго до исчезновения предприниматель направил сотрудникам компании письмо, в котором извинился, что не смог создать «правильную бизнес-модель». Он также сообщил, что подвергается давлению со стороны одного из партнеров, который якобы требует от него выкупить акции на невыгодных условиях, а также на давление со стороны кредиторов и налоговиков.

Сеть, основанная Сиддхартхой, имеет более 1,5 тысячи торговых точек в Индии, а также представительства за рубежом, в частности, в Австрии, Египте, Малайзии, Непале и Чехии.

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