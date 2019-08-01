Произведенные в России суда получили приоритет в Арктике

Правительство одобрило предложенный Минпромторгом проект поддержки отечественной судостроительной отрасли, в рамках которого предлагалось внести изменения в статьи 4 и 7 Кодекса торгового мореплавания России, сообщает REGNUM.

Теперь кабмин может определять виды работ в Арктике, в которых можно использоваться только построенные на территории России суда. Главным образом это касается перевозок людей и грузов, в первую очередь добытых в российской части арктического региона угля, нефти и газового конденсата. Также речь идет о разведке и разработке минеральных ресурсов на шельфе, хранении углеводородов. Это позволит стимулировать компании размещать заказы и производство деталей в стране.

«Любая компания — неважно, российская или иностранная, — если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране. Конечно, выгоднее всего это делать в свободных зонах, на территориях опережающего развития, где действуют льготные налоговые режимы. Такие решения по ТОР и свободным зонам нами приняты», — цитирует агенство слава премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сейчас загрузка отечественных судостроительных предприятий не превышает 50 процентов. Это делает их нерентабельными, тормозит развитие и модернизацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!