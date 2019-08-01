Определен порядок захода иностранных судов в порты Дальнего Востока и Арктики

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов РФ, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Согласно документу, будет сформирован перечень портов, в которых иностранным туристским судам будет разрешено осуществлять посадку и высадку на берег туристов для осмотра достопримечательностей, а также пополнять запасы продовольствия.

Список портов будет утвержден правительством РФ, а конкретные туристические маршруты будут согласовываться Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) с круизными компаниями.

«Закон будет способствовать развитию туристической сферы на Дальнем Востоке и в Арктике. Принятые изменения позволят расширить список круизных маршрутов и увеличить турпоток», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Вместе с тем, подчеркнул он, остаются важные вопросы в сфере туризма на Дальнем Востоке и в Арктике, среди них международное сотрудничество, реализация новых инвестиционных проектов, а также развитие инфраструктуры. «Перспективы развития туристического потенциала этих регионов станут одной из тем деловой программы V Восточного экономического форума», — рассказал Антон Кобяков.

В апреле 2019 года в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» Минэкономразвития России дало поручение Ростуризму подготовить программу развития круизного туризма в Арктике.

«Нам нужно в тесном взаимодействии с экспертами, экологами, Министерством природных ресурсов выработать правильный баланс между эффективным развитием туризма в Арктике и при этом не нанести ущерба экологии и уникальной экосистеме этого региона. Очевидно, что нам нужно наращивать интерес к российской части Арктики и туристические потоки в этом направлении», — рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В настоящее время на Дальнем Востоке отмечаются высокие темпы роста круизного туризма и увеличение турпотока. В частности, в 2019 году ожидается не менее 16 заходов круизных туристических лайнеров во Владивосток. Например, в дни проведения ВЭФ в городе будет пришвартован новейший лайнер Costa Venezia, на котором смогут разместиться гости форума. Предполагается, что на борту судна также пройдет ряд неформальных мероприятий на полях V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября.