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Адвокат арестованного за разбой офицера ФСБ подверглась нападению

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Адвокат Ирина Добросельская, защищающая одного из фигурантов дела о разбойном нападении на банк — бойца спецподразделения «Альфа» ФСБ Владимира Урусова, стала жертвой нападения в стенах следственного изолятора. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Женщина рассказала изданию, что пришла в СИЗО-1 («Матросская Тишина») по делу другого своего подзащитного — одного из братьев-хакеров Дмитрия Попелыша. Дело касается кибермошенничества. Следователь сообщил ей о намерении взять с нее подписку о неразглашении материалов. Но она ему отказала.

«Следователь подошел сзади, и неожиданно вывернув назад мне правую руку, вырвал ручку, выхватил документ. Я не сопротивлялась, так как находилась в тот момент просто в оцепенении. Это было настоящее нападение», — рассказала Добросельская.

По ее словам, она отправилась в травмпункт, где ей диагностировали растяжение связочного аппарата правого лучезапястного сустава.

Адвокат расценила нападение следователя как попытку вывести ее из дела. Она должна 5 августа представлять защиту офицера ФСБ Урусова в Московском гарнизонном военном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения.

1 августа сообщалось, что отец другого фигуранта дела о разбое — налоговика Дмитрия Чиквина написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые проводили обыск в его доме.

По словам Чиквина-старшего, он получил черепно-мозговую травму после удара правоохранителя.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. В числе арестованных бойцы спецгруппы «Альфа» и сотрудники управления «К» ФСБ. Их подозревают в налете на банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий.

Потерпевшим является безработный житель Москвы, у которого силовики отобрали 136,5 миллиона рублей.

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