Названа главная опасность алкоголя для мозга

Ученые Технологического университета Суинберна в Австралии выяснили, что похмелье снижает функции мозга и ухудшает память. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования более ста посетителей баров в развлекательном районе города Брисбена (Австралия), которые употребляли алкоголь накануне, прошли онлайн-опрос и тестирование когнитивных функций, в том числе памяти и исполнительных функций. Последние позволяют планировать действия в соответствии с целью и избирательно уделять внимание нужным стимулам.

Оказалось, что у тех, кто имел наиболее высокую концентрацию алкоголя в выдыхаемом ими воздухе, результаты теста были самыми низкими. По словам ученых, результаты исследования продемонстрировали, что похмелье ухудшает сложное поведение, то есть затрудняет способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие действия.

Исследовательская группа планирует продолжить изучать влияние похмелья на функции мозга, пригласив к участию в тестировании большее число добровольцев.

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