Боевики ИГ обезглавили террориста «Талибана» на глазах у детей

Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ) обезглавили террориста «Талибана» (запрещены в России) в Афганистане. Об этом сообщает The Washington Post.

Кадры казни изучил Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока. По его данным, убийство происходило на глазах у детей, которые приветствовали действия боевиков.

Убитый член группировки «Талибан» одет в красную форму. Организация опознала в нем одного из террористов из провинции Кунар.

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В 2015 году боевики ИГ и афганского движения «Талибан» объявили друг другу священную войну (джихад). По некоторым данным, конфликт между двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» — «дураком и неграмотным военачальником», который не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из членов движения не встанет под знамена «Исламского государства», а флаги группировки никогда не появятся на афганской земле.

«Исламское государство» — радикальная исламистская группировка, захватившая в 2014 году значительные части территорий Сирии и Ирака.

Исламистское движение «Талибан» было создано в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 год оно правило страной. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70 процентов территории Афганистана, а число активных боевиков организации оценивается в 27 тысяч человек.

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