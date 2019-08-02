Найден способ борьбы с неотвратимой гибелью мозга

Ученым Национальных институтов здоровья в США удалось замедлить развитие у лабораторных мышей скрепи — прионной инфекции. Подобные заболевания, включая коровье бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта-Якоба, до сих пор являются неизлечимыми и приводят к преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи использовали антисмыловые олигонуклеотиды (АСО) — короткие молекулы РНК, которые предотвращают синтез белков, присоединяясь к матричной РНК по принципу комплементарности. Ученые вводили несколько разновидностей АСО (АСО1 и АСО2) в спинномозговую жидкость мышей. Часть грызунов уже была заражена скрепи (за 14 дней до введения лекарства), а часть заразили через несколько недель после инъекции.

Животные, которым сделали инъекцию АСО1 за две недели до заражения, не демонстрировали клинических признаков в течение 250 дней и жили на 81 процент дольше обычных мышей. АСО2 продлевало жизнь грызунам в два раза. В случае лечения после заражения только АСО1 оказалось эффективным и продлевало жизнь на 55 процентов.

Ученые планируют испытать действие олигонуклеотидов на прионные заболевания человека. Показаны многообещающие результаты в исследованиях, где АСО применялись для борьбы с болезнью Альцгеймера, боковым амиотрофическим склерозом и болезнью Хантингтона.

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