Полярные часы прошли испытания в суровых условиях

Механические часы «Полярные», разработанные на часовом заводе «Ракета» для работников Крайнего Севера, успешно прошли испытания в суровых условиях, сообщает «360».

Исследования проходились в подольском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШе), который входит в Госкопорацию «Ростех». Необходимые условия были воссозданы на уникальном оборудовании института.

Во время тестирования часы проверялись на прочность к воздействию вибрации и удара — их кидали с метровой высоты на твердую поверхность циферблатом вниз. Исследовалась работоспособность в крайних точках температурного интервала (от минут 40 до плюс 25 градусов) и при быстрых перепадах температуры от плюс 25 до минус 50 градусов. Устройство выдержало давление воды в четыре атмосферы, пониженное атмосферное давление (90 миллиметров ртутного столба), заморозку во льду и погружение в раствор хлористого натрия.

В будущем руководство ЦНИИТОЧМАШ намерено создать на базе института сертификационный центр испытаний оборудования, материалов и аксессуаров для использования в условиях Крайнего Севера.

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