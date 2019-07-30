В России официально появятся дороги из снега и льда

Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ упорядочивает правила строения, содержания и пользования зимними дорогами. В частности, они будут разделены на классы в зависимости от интенсивности движения, периодичности эксплуатации и расположения на местности. Помимо этого, в ГОСТе описана технология использования зимников весной и осенью.

Согласно новому стандарту, зимник это «сезонная автодорога с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему льду рек и озер». Также в документе раскрыты понятия ледостава, полыньи, промоины, снегопереносов, топи, мари и перекатов. Как отметили в Росавтодоре, на данный момент актуального регламента для зимников нет, а большинство норм в документах устарело.

Зимние дороги и ледовые переправы распространены на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Их общая протяженность в России— более 22 тысяч километров.

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