В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».

С инициативой выступил комитет по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В новом документе будут прописаны правила содержания и ремонта светофоров.

За последние годы количество светофоров только на федеральных трассах выросло почти на треть. Непригодные для работы электронные регулировщики могут создавать очаги аварийности на дорогах, что говорит об их важности и необходимости нового стандарта.

Также в Росавтодоре в рамках нацпроекта создадут ГОСТ на обслуживание линий освещения на трассах. Это обсуждалось на заседании Госсовета, где президент России Владимир Путин говорил про «кромешную тьму» на дорогах и просил решить проблему.

1 июля в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому на российских дорогах можно будет разместить только государственные камеры видеофиксации. По мнению чиновников, частная аппаратура нарушает права водителей.

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