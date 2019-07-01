Владельцев дорогих машин захотели обложить штрафами

В Госдуме сочли необходимым штрафовать владельцев люксовых автомобилей за многократные нарушения правил парковки. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает агентство «Москва».

По его словам, если нарушение правил парковки у владельцев дорогих авто носит «систематический характер», то им следует назначать «дополнительное наказание».

«То есть время должно расставить все на свои места. Но если нарушение по отдельным физически лицам носит системный характер, то, на мой взгляд, меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены», — пояснил он.

В Москве штраф за неоплаченное размещение транспортного средства на платной городской парковке влечет наложение штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля. Авторы документа предлагают упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за затемнение стекол сверх регламентных норм. По мнению авторов инициативы, тонирование стекол в автомобиле позволяет экономить на работе кондиционера в летний период, а также защищает от света фар встречных машин и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!