В России появится новый штраф для автомобилистов

Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам. Соответствующие поправки в нормативные акты планируется рассмотреть 20 июня, сообщает «Парламентская газета».

Размер штрафа составит до 2,5 тысяч рублей. Перед введением штрафов в правительстве хотят разработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. Это планируется сделать с помощью системы «Свободный поток», которая предполагает постоплату. Авторы инициативы считают, что нововведение можно сравнить со штрафами за неоплаченную парковку или за проезд в общественном транспорте без билета.

Собранные штрафы будут направлять в региональные бюджеты.

Протяженность платных участков на российских трассах составляет более 1300 километров. Плату за проезд взимают на дорогах в 13 регионах: в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также в Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

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